В российском городе задержали подозреваемого в расправе над темнокожей девушкой

В Москве задержали подозреваемого в расправе над темнокожей девушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.
По данным следствия, 28 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире жилого дома, расположенной в Ясном проезде, вступил в конфликт с девушкой. В ходе этого он нанес ей ножевое ранение в сердце и выбросил жертву из окна. После чего скрылся. Ранения, полученные ей, оказались несовместимы с жизнью.
Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов задержали фигуранта. В ближайшее время его доставят в подразделение ведомства.
Ранее сообщалось, что в российском городе расправились с темнокожей девушкой возле студии маникюра.