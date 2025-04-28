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14:21, 28 апреля 2025Силовые структуры

В российском городе задержали подозреваемого в расправе над темнокожей девушкой

В Москве задержали подозреваемого в убийстве темнокожей девушки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Столичный СК»

В Москве задержали подозреваемого в расправе над темнокожей девушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 28 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире жилого дома, расположенной в Ясном проезде, вступил в конфликт с девушкой. В ходе этого он нанес ей ножевое ранение в сердце и выбросил жертву из окна. После чего скрылся. Ранения, полученные ей, оказались несовместимы с жизнью.

Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов задержали фигуранта. В ближайшее время его доставят в подразделение ведомства.

Ранее сообщалось, что в российском городе расправились с темнокожей девушкой возле студии маникюра.

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