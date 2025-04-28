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13:15, 28 апреля 2025Силовые структуры

В российском городе расправились с темнокожей девушкой возле студии маникюра

В Москве зарезали темнокожую девушку возле ногтевой студии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве расправились с темнокожей девушкой возле студии маникюра. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, женское тело обнаружили недалеко от ногтевой студии в Южном Медведково. Правоохранительные органы пока не установили личность иностранки, так как документов при ней не было.

Криминалисты Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего. Предварительно, с ней расправились ударом ножа в сердце.

Ранее сообщалось, что россиянка изрезала друга за домогательства и получила девять лет колонии.

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