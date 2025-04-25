Россиянка изрезала друга за домогательства и получила девять лет колонии

На Урале на девять лет осудили женщину, зарезавшую пристававшего к ней друга

На Урале суд приговорил к девяти годам лишения свободы местную жительницу, изрезавшую ножом друга за домогательства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Женщина признана виновной по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 21 октября 2024 года в гости к осужденной пришел потерпевший, они выпивали. Мужчина предложил подруге заняться сексом, а получив отказ, продолжил ее соблазнять. Это расстроило женщину, поэтому она схватила нож и дважды ударила им гостя. Мать фигурантки вызвала скорую, но та в течение часа не пускала врачей в квартиру. Спасти потерпевшего не успели.

Ранее в Новгородской области возбудили уголовное дело против 14-летнего подростка, напавшего с ножом на одноклассника.