Российский школьник в драке вонзил нож сверстнику в живот

СК: В Старой Руссе подросток в драке ранил сверстника ножом

В Новгородской области возбудили уголовное дело против 14-летнего подростка, напавшего с ножом на одноклассника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 23 апреля ученики одной из школ в Старой Руссе поссорились. Они договорились встретиться на стадионе для выяснения отношений. Там подростки подрались. Один из них достал нож и ударил оппонента в живот. Раненого госпитализировали.

Дело возбуждено по пунктам б,з части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили участников конфликта и назначили ряд экспертиз.

Ранее в Кабардино-Балкарской республике (КБР) подросток изрезал сверстника во время ссоры.