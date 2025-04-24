Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:58, 24 апреля 2025Силовые структуры

Российский школьник в драке вонзил нож сверстнику в живот

СК: В Старой Руссе подросток в драке ранил сверстника ножом
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Новгородской области возбудили уголовное дело против 14-летнего подростка, напавшего с ножом на одноклассника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 23 апреля ученики одной из школ в Старой Руссе поссорились. Они договорились встретиться на стадионе для выяснения отношений. Там подростки подрались. Один из них достал нож и ударил оппонента в живот. Раненого госпитализировали.

Дело возбуждено по пунктам б,з части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили участников конфликта и назначили ряд экспертиз.

Ранее в Кабардино-Балкарской республике (КБР) подросток изрезал сверстника во время ссоры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о поручении Зеленского для Минобороны после комбинированной атаки России

    В Минобороны заявили о нанесенном массированном ударе по объектам на Украине

    Захарова рассказала о расширении Зеленским своей власти

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Депутат Рады рассказал об одном совете Зеленскому от чиновников из США

    Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Киеву

    Часть бизнеса Пригожина перешла к новому владельцу

    Во Владимире отчитались об отправке туалетной бумаги спасшимся из зоны взрыва снарядов

    Захарова заявила о тупиковых попытках Запада помочь Киеву переломить ситуацию

    Россияне предпочли Дубай отечественным курортам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости