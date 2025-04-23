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09:45, 23 апреля 2025Силовые структуры

Российский подросток изрезал ножом сверстника во время ссоры

В КБР подросток изрезал ножом сверстника из-за неприязни
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Кабардино-Балкарской республике (КБР) подросток изрезал сверстника во время ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным ведомства, 21 апреля в городе Прохладном школьник поссорился со знакомым. Из он неприязни нанес ему удары ножом в грудь. Потерпевшего госпитализировали.

Возбуждено дело по части 1 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека») УК РФ. Глава СК попросил представить ему доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее стало известно, что в Москве начали проверку по факту избиения школьника.

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