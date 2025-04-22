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16:24, 22 апреля 2025Силовые структуры

Полиция начала проверку по факту избиения школьника в Москве

В Москве сотрудники полиции начали проверку по факту избиения школьника
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве начали проверку по факту избиения школьника. Об этом сообщает ТАСС.

Сверстники избили восьмиклассника в школе Москвы в понедельник, 21 апреля. В результате пострадавший потерял сознание на несколько часов, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и перелом челюсти. Напавшие на мальчика были недовольны его внешним видом, поэтому решили его избить. Одноклассники рассказали, что ранее те же обидчики уже нападали на него по этой же причине.

Судя по опубликованным в сети кадрам, у подростка начались судороги, также он потерял сознание на несколько часов. Врачи диагностировали у него перелом челюсти и сотрясение мозга, ребенка поместили в реанимацию.

Департамент образования столицы впоследствии сообщил «Ленте.ру», что уже взял ситуацию на особый контроль. Там назвали произошедшее жестоким актом насилия и сочли это недопустимым. Начата проверка.

Ранее сообщалось, что избитого до судорог и потери сознания в московской школе подростка сняли на видео.

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