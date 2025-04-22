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08:34, 22 апреля 2025Россия

В школе Москвы сверстники избили ученика до судорог и потери сознания

В Москве сверстники избили ученика до потери сознания из-за внешнего вида
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В школе №2120 в Москве сверстники избили ученика восьмого класса до потери сознания и судорог из-за внешнего вида. В результате ребенок попал в реанимацию, пишет Baza в Telegram-канале. Департамент образования столицы сообщил «Ленте.ру», что уже взял ситуацию на особый контроль.

Мальчика в школе избили два других ученика в понедельник, 21 апреля. У восьмиклассника после нападения, судя по опубликованным в сети кадрам, начались судороги, также он потерял сознание на несколько часов. Врачи диагностировали у него перелом челюсти и сотрясение мозга, ребенка поместили в реанимацию.

Одноклассники пострадавшего рассказали, что ранее те же обидчики уже нападали на него за внешний вид. Им не нравилось, что их одноклассник выглядит как неформал. Ученики также утверждают, что руководство образовательного учреждения якобы не принимало никаких реальных действий в отношении агрессивно настроенных школьников.

Директор школы Дмитрий Ланщиков после происшествия в чате с коллегами сообщил, что информацию о произошедшем уже направили в правоохранительные органы, а с родителями нападавших провели беседы. В школе же начали проверку, в результате которой «будет принято решение о постановке подростков на внутришкольный учет».

После избиения школьники и родители создали петицию, где просят наказать тех, кто избил мальчика. Они считают, что нападавших надо наказать иначе, так как они, как утверждается, терроризируют сверстников. Постановка на внутришкольный учет не изменит ситуацию, уверены авторы петиции.

«Департамент образования и науки города Москвы расценивает инцидент, произошедший в школе № 2120 как жестокий акт насилия. Подобное проявление агрессии совершенно недопустимо, не имеет оправдания и повлечет за собой последствия для виновных в рамках закона», — сообщили «Ленте.ру» в департаменте образования.

Ранее в Москве десятилетнего мальчика с особенностями развития избили в коррекционной школе. У него образовались гематомы вокруг глаз, на висках и лбу. По словам матери школьника, в образовательном учреждении ситуацию никак не прокомментировали, а также отказались предоставлять видео с камер наблюдения.

ЖЗЛ
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