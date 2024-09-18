Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:24, 18 сентября 2024Россия

В Москве мальчика с особенностями развития избили в коррекционной школе

В Москве в коррекционной школе избили мальчика с особенностями развития

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Москве десятилетнего мальчика с особенностями развития избили в коррекционной школе. У него образовались гематомы вокруг глаз, на висках и лбу, пишет MSK1.RU в своем Telegram-канале.

По словам матери школьника, в образовательном учреждении ситуацию никак не прокомментировали, а также отказались предоставлять видео с камер наблюдения.

Сам ребенок также не может раскрыть детали произошедшего и показать обидчика из-за особенностей развития — он не говорит.

«Для меня это все это дико и больно, потому что ребенок не говорит. У него достаточно сильная умственная отсталость. Даже если его попросить показать пальцем, то он этого не сделает. Например, нос он покажет, а обидчика не покажет», — отметила женщина.

Мать школьника также рассказала, что в больнице после осмотра предположили, что ребенка мог избить взрослый человек.

16 сентября в Челябинске 13-летний ученик с молотком в рюкзаке зашел в класс и стал хаотично избивать сверстников. По предварительным данным, пострадали пять человек, среди которых учительница биологии. По факту инцидента возбудили три уголовных дела.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Возможной целью атаки ВСУ на Тверскую область назвали огромный склад боеприпасов

      Кайли Дженнер поделилась снимком в кроп-топе с глубоким декольте

      Неизвестные устроили стрельбу у офиса Wildberries в Москве

      «Забирайте паразита обратно на СВО». Россиянки начали сдавать «товарищу майору» бежавших с передовой бывших мужей

      Песков прокомментировал взрыв пейджеров в Ливане

      Сбер прокомментировал приостановку выдачи кредитов по семейной ипотеке

      В России усомнились в прогнозе о сильном росте зарплат

      В Кремле высказались о нежелании НАТО принимать последствия одобрения ударов вглубь России

      Тревожный сигнал получила экономика Японии

      Минобороны показало кадры авиаударов по позициям ВСУ в Херсонской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше