В Москве мальчика с особенностями развития избили в коррекционной школе

В Москве в коррекционной школе избили мальчика с особенностями развития

В Москве десятилетнего мальчика с особенностями развития избили в коррекционной школе. У него образовались гематомы вокруг глаз, на висках и лбу, пишет MSK1.RU в своем Telegram-канале.

По словам матери школьника, в образовательном учреждении ситуацию никак не прокомментировали, а также отказались предоставлять видео с камер наблюдения.

Сам ребенок также не может раскрыть детали произошедшего и показать обидчика из-за особенностей развития — он не говорит.

«Для меня это все это дико и больно, потому что ребенок не говорит. У него достаточно сильная умственная отсталость. Даже если его попросить показать пальцем, то он этого не сделает. Например, нос он покажет, а обидчика не покажет», — отметила женщина.

Мать школьника также рассказала, что в больнице после осмотра предположили, что ребенка мог избить взрослый человек.

16 сентября в Челябинске 13-летний ученик с молотком в рюкзаке зашел в класс и стал хаотично избивать сверстников. По предварительным данным, пострадали пять человек, среди которых учительница биологии. По факту инцидента возбудили три уголовных дела.