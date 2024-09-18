Третье уголовное дело возбудили после нападения ученика с молотком на челябинскую школу

В Челябинске завели дело об оказании небезопасных услуг после нападения на школу

В Челябинске следователи возбудили третье уголовное дело после нападения 13-летнего ученика коррекционной школы с молотком на педагогов и одноклассников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело завели по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В рамках этого дела задержали заместитель директора охранного предприятия.

Ранее следователи возбудили дела по статьям 293 («Халатность») и 33, 105 («Организация убийства») УК РФ.

16 сентября 13-летний ученик с молотком в рюкзаке зашел в класс и стал хаотично избивать сверстников. По предварительным данным, пострадали четыре человека, среди которых учительница химии и биологии 57-летняя Нина Шошина, обезвредившая школьника.