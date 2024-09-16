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10:30, 16 сентября 2024Силовые структуры

Следователи возбудили дела после нападения ученика с молотком на челябинскую школу

СК возбудил дело об организации убийства после нападения на школу в Челябинске

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следователи возбудили уголовные дела после нападения 13-летнего ученика коррекционной школы с молотком на педагогов и одноклассников в Челябинске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

Дела заведены по части 2 статьи 293 («Халатность») и части 3 статьи 33, пункту «а» части 2 статьи 105 («Организация убийства») УК РФ. Количество пострадавших уточняется.

Сейчас в доме у нападавшего проходят обыски, уточняет Telegram-канал Shot. Сотрудники СК изучают его телефон и компьютеры.

По факту случившегося была организована проверка со стороны прокуратуры Челябинской области. В частности, надзорное ведомство пообещало проверить организацию охраны и соблюдение пропускного режима в учебном учреждении.

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      Олеся Мицкевич
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