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10:52, 16 сентября 2024Силовые структуры

Стало известно о возможной связи напавшего на челябинскую школу подростка с террористами

Напавшего на школу в Челябинске подростка могли завербовать террористы
Начало событий в новости Следователи возбудили дела после нападения ученика с молотком на челябинскую школу

Кадр: Telegram-канал «Челябинск, который смог»

Подростка, напавшего на одноклассников и педагогов в челябинской школе, могли завербовать террористы. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, неизвестные списались с 13-летним учеником и попросили его устроить теракт в школе. Отец мальчика просил сына не общаться с ними, однако тот, предварительно, не сдержал слово.

Как стало известно Ural Mash, молоток и нож, с которыми подросток напал на школу, были взяты дома. Муляж пистолета ему подарили. Кто именно – не уточняется.

Всего известно о четырех пострадавших от действий ученика. Двое из них — мальчики, которые, предварительно, издевались над ним.

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      Олеся Мицкевич
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