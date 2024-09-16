Учительница пострадала после нападения ученика с молотком в российской школе

Учительница пострадала после нападения ученика с молотком в школе в Челябинске

Учительница пострадала после нападения ученика с молотком в школе в Челябинске. Об этом сообщила Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, женщину доставили в больницу. О ее состоянии ничего не сообщается.

После нападения ученика российской школы пострадали также его одноклассники — две девочки и мальчик. Как утверждает Baza, одна из учениц находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что в Челябинске 13-летний ученик коррекционной школы напал с молотком на одноклассников. Мальчик сумел пронести инструмент в образовательное учреждение, зашел в класс и стал хаотично избивать им школьников. Изначально было известно, что госпитализировали одного ребенка.