В российской школе ученик с молотком напал на одноклассников

В Челябинске ученик коррекционной школы с молотком напал на одноклассников

В Челябинске 13-летний ученик коррекционной школы напал с молотком на одноклассников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мальчик сумел пронести инструмент в учебное заведение, зашел в класс и стал хаотично избивать им школьников. С серьезными травмами госпитализировали девочку, остальным оказана медицинская помощь на месте.

Напавшего обезвредили и передали полиции. В настоящее время силовики выясняют причины его поступка.

12 сентября сообщалось, что в Смоленской области задержали трех несовершеннолетних участников подростковой банды, которая жестоко избила 20-летнего мужчину в Сафоново 20 августа.