Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:50, 12 сентября 2024Силовые структуры

В российском регионе задержаны трое участников подростковой банды

Под Смоленском задержаны трое несовершеннолетних участников подростковой банды
Начало событий в новости В СК заявили о поиске новых пострадавших от банды российских подростков

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Смоленской области задержаны трое несовершеннолетних участников подростковой банды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, во время проведения следственных действий правоохранители установили причастность еще двоих подростков. Их тоже задержали. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что банда подростков, состоящая из учеников разных школ в возрасте от 12 до 16 лет, напала и жестоко избила 20-летнего мужчину в Сафоново 20 августа. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы же не дураки». Зеленский раскритиковал план Китая и Бразилии по Украине

      В Белоруссии оценили возможность блокировки YouTube

      Испания наказала Венгрию за политику по Украине

      Экс-мэр российского курортного города сразу после отставки уехал на СВО

      Прекратил работу один из крупнейших заводов Samsung

      Оставшиеся на помощь Украине ресурсы ЕС оценили

      Изъятые у россиянина 240 килограммов красной икры попали на видео

      В Одессе раздался взрыв

      Клаву Коку, Бьянку и JONY попросили признать иноагентами

      Стало известно об освобождении еще двух населенных пунктов в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше