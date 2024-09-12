В российском регионе задержаны трое участников подростковой банды

Под Смоленском задержаны трое несовершеннолетних участников подростковой банды

В СК заявили о поиске новых пострадавших от банды российских подростков

Начало событий в новости В СК заявили о поиске новых пострадавших от банды российских подростков

В Смоленской области задержаны трое несовершеннолетних участников подростковой банды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, во время проведения следственных действий правоохранители установили причастность еще двоих подростков. Их тоже задержали. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что банда подростков, состоящая из учеников разных школ в возрасте от 12 до 16 лет, напала и жестоко избила 20-летнего мужчину в Сафоново 20 августа. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.