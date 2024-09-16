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10:15, 16 сентября 2024Силовые структуры

Челябинская прокуратура проверит работу охраны после нападения ученика с молотком на школу

Челябинская прокуратура проверит охрану школы после нападения ученика с молотком
Начало событий в новости Раскрыты данные об оружии напавшего на школу в Челябинске подростка

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прокуратура Челябинской области проводит проверку по факту нападения 13-летнего ученика коррекционной школы с молотком на педагогов и одноклассников в Челябинске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Уточняется, что надзорное ведомство убедится в исполнении законов об образовании и обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов. В частности, прокуратура проверит организацию охраны и соблюдение пропускного режима в учебном учреждении.

На месте происшествия находится исполняющий обязанности прокурора города Игорь Рязанов. Он координирует действия правоохранительных органов.

Нападение на челябинскую школу произошло утром в понедельник, 16 сентября. Один из учеников сумел пронести в учебное заведение молоток, зашел в класс и стал хаотично избивать им других учеников.

Кроме молотка, ребенок был вооружен ножом и пистолетом. На данный момент известно о четырех пострадавших.

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      Олеся Мицкевич
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