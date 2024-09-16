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09:56, 16 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыты данные об оружии напавшего на школу в Челябинске подростка

Напавший на учеников и педагогов в Челябинске был вооружен ножом и пистолетом
Начало событий в новости Губернатор раскрыл подробности нападения ученика на школу в Челябинске

Кадр: Telegram-канал URA.RU

В Челябинске 13-летний ученик коррекционной школы, напавший на школьников и педагогов с молотком, был вооружен пистолетом. Данные об оружии раскрывает Ura.ru со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, до стрельбы дело не дошло.

Кроме того, как уточняет «74.ru», при себе у подростка находился нож.

О нападении 13-летнего ребенка с молотком на школу стало известно 16 сентября. Мальчик сумел пронести инструмент в учебное заведение, зашел в класс и стал хаотично избивать им других учеников.

Напавшего обезвредили и передали полиции.

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      Олеся Мицкевич
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