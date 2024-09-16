Раскрыты данные об оружии напавшего на школу в Челябинске подростка

В Челябинске 13-летний ученик коррекционной школы, напавший на школьников и педагогов с молотком, был вооружен пистолетом. Данные об оружии раскрывает Ura.ru со ссылкой на очевидцев.
По данным издания, до стрельбы дело не дошло.
Кроме того, как уточняет «74.ru», при себе у подростка находился нож.
О нападении 13-летнего ребенка с молотком на школу стало известно 16 сентября. Мальчик сумел пронести инструмент в учебное заведение, зашел в класс и стал хаотично избивать им других учеников.
Напавшего обезвредили и передали полиции.