Губернатор раскрыл подробности нападения ученика на школу в Челябинске

Губернатор Текслер: в школе Челябинска ребенок напал на учеников и педагогов

В школе № 68 в Челябинске подросток напал на детей и педагогов. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Telegram.

По его данным, в результате нападения есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая помощь. Сколько конкретно человек получили травмы — глава региона не уточнил.

«Взял ситуацию на личный контроль. На месте работают правоохранительные органы, Глава города, Уполномоченный по правам ребенка. Ведется следствие», — написал губернатор.

Он задался вопросом, как ученик мог принести в школу молоток и почему на это не отреагировала охрана. Разобраться в ситуации Текслер поручил правоохранительным органам, детскому омбудсмену, министерству образования и администрации Челябинска. Также глава региона поручил провести проверки во всех образовательных организациях.

Сообщения о нападении ученика на школу появились утром в понедельник, 16 сентября. Ребенок, предварительно, пронес молоток в учебное заведение — он зашел в один из классов и начал хаотично избивать школьников. С серьезными травмами госпитализировали девочку, остальным врачи оказали медицинскую помощь на месте.