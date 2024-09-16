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09:31, 16 сентября 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности нападения ученика на школу в Челябинске

Губернатор Текслер: в школе Челябинска ребенок напал на учеников и педагогов
Алексей Текслер

Алексей Текслер. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В школе № 68 в Челябинске подросток напал на детей и педагогов. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Telegram.

По его данным, в результате нападения есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая помощь. Сколько конкретно человек получили травмы — глава региона не уточнил.

«Взял ситуацию на личный контроль. На месте работают правоохранительные органы, Глава города, Уполномоченный по правам ребенка. Ведется следствие», — написал губернатор.

Он задался вопросом, как ученик мог принести в школу молоток и почему на это не отреагировала охрана. Разобраться в ситуации Текслер поручил правоохранительным органам, детскому омбудсмену, министерству образования и администрации Челябинска. Также глава региона поручил провести проверки во всех образовательных организациях.

Сообщения о нападении ученика на школу появились утром в понедельник, 16 сентября. Ребенок, предварительно, пронес молоток в учебное заведение — он зашел в один из классов и начал хаотично избивать школьников. С серьезными травмами госпитализировали девочку, остальным врачи оказали медицинскую помощь на месте.

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      Анастасия Шейкина
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