Задержан еще один фигурант дела о нападении ученика с молотком на российскую школу

В Челябинске задержали замглавы охранной фирмы после нападения ученика на школу

Сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного фигуранта дела о нападении ученика с молотком на школу в Челябинске — заместителя директора охранного предприятия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Челябинской области.

Ему предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. В ближайшее время замглавы фирмы изберут меру пресечения.

Кроме него по факту нападения на школу задержан заместитель директора учебного учреждения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 («Халатность») УК РФ.

Нападение на челябинскую школу произошло утром в понедельник, 16 сентября. Один из учеников сумел пронести в учебное заведение молоток, зашел в класс и стал хаотично избивать им других учеников.