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10:46, 18 сентября 2024Силовые структуры

Задержан еще один фигурант дела о нападении ученика с молотком на российскую школу

В Челябинске задержали замглавы охранной фирмы после нападения ученика на школу

Фото: Георгий Лисицкий / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного фигуранта дела о нападении ученика с молотком на школу в Челябинске — заместителя директора охранного предприятия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Челябинской области.

Ему предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. В ближайшее время замглавы фирмы изберут меру пресечения.

Кроме него по факту нападения на школу задержан заместитель директора учебного учреждения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 («Халатность») УК РФ.

Нападение на челябинскую школу произошло утром в понедельник, 16 сентября. Один из учеников сумел пронести в учебное заведение молоток, зашел в класс и стал хаотично избивать им других учеников.

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      Олеся Мицкевич
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