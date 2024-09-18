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16:34, 18 сентября 2024Силовые структуры

Задержанного из-за нападения ученика на российскую школу освободили

Суд отпустил замдиректора ЧОП по делу о нападении ученика в школе Челябинска
Начало событий в новости Задержан еще один фигурант дела о нападении ученика с молотком на российскую школу

Фото: Георгий Лисицкий / Коммерсантъ

Центральный районный суд Челябинска освободил заместителя директора частного охранного предприятия (ЧОП), задержанного следователями по уголовному делу о нападении 13-летнего ученика в местной школе. Об этом сообщает ТАСС.

Суд не стал избирать ему меру пресечения. Подсудимого отпустили домой. Ему предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Позже суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения заместителю директора школы, в отношении которого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 («Халатность») УК РФ.

Об их задержании ранее 18 сентября сообщил Следственный комитет России.

Нападение на челябинскую школу произошло утром в понедельник, 16 сентября. Один из учеников сумел пронести в учебное заведение молоток, зашел в класс и стал хаотично избивать им других учеников и педагога. Пострадали четыре человека, их госпитализировали.

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      Любовь Ширижик
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