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10:36, 18 сентября 2024Силовые структуры

Задержан заместитель директора пострадавшей от нападения ученика челябинской школы

В Челябинске правоохранители задержали замдиректора школы №68

Фото: Андрей Попов / ТАСС

В Челябинске правоохранители задержали заместителя директора коррекционной школы №68, на которую ранее напал 13-летний ученик с молотком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине предъявили обвинение по статье 293 УК РФ («Халатность»). Следователи направили в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения.

16 сентября 13-летний ученик с молотком в рюкзаке зашел в класс и стал хаотично избивать сверстников. По предварительным данным, пострадали четыре человека, среди которых учительница химии и биологии 57-летняя Нина Шошина, обезвредившая школьника. По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела.

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