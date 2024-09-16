«Начал хаотично бить одноклассников». В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов

13-летний школьник напал с молотком на одноклассников в Челябинске. В понедельник, 16 сентября, подросток зашел в класс и стал хаотично избивать сверстников.

Он без проблем зашел в челябинскую школу № 68, положив молоток в рюкзак. Мальчик уже на первом уроке напал на детей и педагогов.

Известно, что нескольким школьникам оказана медицинская помощь на месте, а одну девочку госпитализировали. На данный момент она находится в реанимации в тяжелом состоянии. У нее серьезные ранения. Помимо этого, утверждается, что пострадала еще и учительница.

Тем временем напавшего обезвредили и передали полиции. Причины его действий сейчас выясняют силовики.

У 13-летнего школьника были с собой молоток, пистолет и нож

По данным URA.RU, подросток мог зайти в здание школы не только с молотком, но и пневматическим пистолетом. При этом, как отмечается, до стрельбы дело не дошло. 74.ru также передает, что подросток имел при себе нож.

Учительница химии и биологии 57-летняя Нина Шошина обезвредила 13-летнего школьника. В ответ ученик нанес удар и ей. В итоге женщина была ранена.

13-летнего подростка, напавшего на российскую школу, забрали в психиатрическую клинику. Как утверждает Ural Mash, это уже не первый раз, когда мальчик оказывается в клинике. После непродолжительного лечения он снова был отправлен в корреляционную школу, где и напал на людей.

Учеников школы закрыли в кабинетах во время нападения

Как рассказал один из очевидцев, всех учеников школы №68 в Челябинске, которые были в образовательном учреждении в момент нападения, закрыли в кабинетах. По словам школьника, он хотел проверить расписание на первом этаже, однако не смог это сделать, так как всех заперли в кабинетах. «А через час сказали всем домой идти», — сообщил подросток, который в момент нападения находился на втором этаже.

Также мать одного из школьников поделилась подробностями о нападении. По ее словам, родителям изначально не сообщили, что произошло.

Учительница прислала голосовое сообщение, что в школе просто отключена вода и детей отправляют домой. Потом ребенок приехал из школы и говорит, что мальчик с травматическим пистолетом, молотком и ножом пришел мать одного из школьников

По словам женщины, в школе есть металлодетектор, который могли выключить, а также охрана, но качество оказываемых услуг вызывает вопросы.

По меньшей мере четыре человека пострадали в школе Челябинска

Как уточнила уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова, от действий подростка школе №68, по предварительным данным, пострадали четыре человека. В Минздраве подтвердили информацию.

Тем временем омбудсмену непонятно, как обеспечивается безопасность людей в школе Челябинска. Майорова задалась вопросом технического оснащения образовательной организации и психологических сервисах. Рамки в школе есть — когда она проходила через них, те пищали. По ее мнению, проблема в том, что сейчас металлорамки, как правило, срабатывают, когда дети приходят с телефонами или, например, ножницами.

Мать школьницы, которая была госпитализирована в реанимацию, также рассказала о состоянии девочки. По ее данным, ученицу медики решили ввести в медикаментозную кому.

Меры безопасности в школах Челябинска усилили уже после нападения

По словам главы российского региона Алексея Текслера, он следит за расследованием инцидента в школе № 68 и взял его на личный контроль. Он добавил, что всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая помощь.

При этом Текслер задался вопросом, как ученик смог пронести в учреждение молоток и по какой причине на это не отреагировала охрана. Минобразования, администрации Челябинска, омбудсмену и правоохранительным органам придется разобраться в сложившемся инциденте. Также глава российского региона настоял на проведении проверки во всех образовательных организациях Челябинской области.

Тем временем в школах Челябинска уже усилили меры безопасности после нападения школьника. Как отчиталась глава города Наталья Котова, было проведено срочное совещание, где была поставлена задача о дополнительных всесторонних проверках.

Стало известно о возможной связи подростка с террористами

Прокуратура, как отмечается, проводит проверку по факту нападения 13-летнего школьника на педагогов и одноклассников в Челябинске. Надзорное ведомство также убедится в исполнении законов об образовании и обеспечении безопасных условий для детей и педагогов. На месте происшествия сейчас находится исполняющий обязанности прокурора города Игорь Рязанов.

Следователи уже завели уголовные дела после инцидента. Также начато расследование дела о халатности.

В доме нападавшего сейчас проходят обыски, также проверяются его телефон и компьютеры. Ural Mash также пишет, что подростка могли завербовать террористы. Недавно неизвестные списались с 13-летним учеником и попросили его устроить теракт в школе. Тогда отец мальчика просил сына не общаться с ними, однако тот, предварительно, не сдержал слово.