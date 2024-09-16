Омбудсмен назвала число пострадавших при нападении на школу в Челябинске

Омбудсмен Майорова: при нападении на школу в Челябинске пострадали 4 человека

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате нападения ученика на школу №68 в Челябинске. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова, ее слова приводит 74.ru.

«Есть телефон горячей линии, куда можно обратиться за помощью. Пострадавшие дети получают помощь. По моим данным, четыре человека», — сказала она.

Омбудсмен задалась вопросом о безопасности школы, в том числе о техническом оснащении образовательной организации и о психологических сервисах. Рамки, по словам Майоровой, в школе есть — когда она проходила через них, они пищали. По словам омбудсмена, проблема в том, что металлорамки, как правило, срабатывают, когда дети приходят с телефонами или, например, ножницами.

Сообщения о нападении ученика на школу в Челябинске появились утром в понедельник, 16 сентября. Ребенок, предварительно, пронес молоток в учебное заведение — он зашел в один из классов и начал хаотично избивать школьников. Как уточнил губернатор Алексей Текслер, в результате нападения есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая помощь. Сколько конкретно человек получили травмы — глава региона не уточнил. Он задался вопросом, как ученик мог принести в школу молоток и почему на это не отреагировала охрана.