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10:16, 16 сентября 2024Россия

В школах Челябинска усилили меры безопасности после нападения

Мэрия Челябинска: в школах города усилили меры безопасности после нападения

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В образовательных учреждениях Челябинска усилили меры безопасности после нападения подростка на школу №68. Об этом сообщили в мэрии, пишет 74.ru.

«После ЧП в школе №68 с руководителями проведено срочное совещание, где поставлена задача о дополнительных всесторонних проверках и инструктажах служб охраны», — отчиталась глава города Наталья Котова. Она добавила, что процесс контролирует комитет по делам образования.

Мэр Челябинска также поручила провести классные часы, где с детьми обсудят возможность получения психологической помощи, в том числе онлайн или анонимно.

Утром в понедельник, 16 сентября, подросток с молотком напал на детей и педагогов в школе №68. У него с собой, предварительно, также был нож и пневматический пистолет — последним он не воспользовался. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подтвердил случившееся и сообщил, что в результате нападения есть пострадавшие. По рассказу одного из учеников, все произошло после первого урока на первом этаже — в этот момент детей закрыли в классах в целях безопасности.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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