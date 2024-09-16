Ученик описал момент нападения на школу в Челябинске

Ученик школы №68 в Челябинске: во время нападения всех закрыли в кабинетах

Всех учеников школы № 68 в Челябинске, которые были в образовательном учреждении в момент нападения, закрыли в кабинетах. Об этом рассказал один из школьников, его слова приводит 74.ru.

«Хотели спуститься вниз, посмотреть расписание, но нас закрыли всех в кабинетах, а через час сказали всем домой идти», — сообщил подросток, который в момент нападения находился на втором этаже. По его словам, школьник напал на детей после первого урока на первом этаже.

Источники местного издания также уточнили, что у напавшего на школу подростка были с собой молоток, нож и пневматический пистолет. Последний он не применил.

Сообщения о нападении ученика на школу в Челябинске появились утром в понедельник, 16 сентября. Ребенок, предварительно, пронес молоток в учебное заведение — он зашел в один из классов и начал хаотично избивать школьников. Как уточнил губернатор Алексей Текслер, в результате нападения есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая помощь. По данным детского омбудсмена Евгении Майоровой, пострадали четыре человека.