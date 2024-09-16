Напавшего на российскую школу с молотком ученика забрали в психиатрическую клинику

Mash: напавшего на школу в Челябинске ученика забрали в психиатрическую клинику

Напавшего на российскую школу с молотком ученика снова забрали в психиатрическую клинику, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, мальчик ранее уже проходил лечение в психиатрической клинике — оттуда он вышел недавно и вернулся в корреляционную школу.

Ural Mash утверждает, что, помимо молотка, у подростка, покалечившего одноклассников, были с собой нож и муляж пистолета.

О нападении ученика на школу в Челябинске стало известно утром 16 сентября. Мальчик пронес молоток в образовательное учреждение, зашел в один из классов и начал хаотично избивать школьников. По последним данным, пострадали четыре человека, среди них — учительница биологии.