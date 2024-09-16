Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:26, 16 сентября 2024Силовые структуры

Напавшего на одноклассников в российской школе ученика обезвредила учительница

Ученика с молотком в школе Челябинска обезвредила учительница
Начало событий в новости Напавшего на российскую школу с молотком ученика забрали в психиатрическую клинику

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Учительница химии и биологии 57-летняя Нина Шошина обезвредила 13-летнего ученика коррекционной школы Челябинска, напавшего на одноклассников с молотком. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Женщине удалось отобрать инструмент у школьника, которым он наносил удары другим ученикам. При этом она получила небольшие ранения.

Напавшего забрали в психиатрическую клинику, где он ранее уже проходил лечение — оттуда он вышел недавно и вернулся в учебное заведение.

Мальчик пришел утром 16 сентября в школу с молотком, ножом и пневматическим пистолетом, который не успел пустить в ход. В результате нападения пострадали четыре человека.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Омбудсмен назвала число пострадавших при нападении на школу в Челябинске

      Российская теннисистка поднялась на 16 мест в рейтинге WTA

      Женщина поймала огромную древнюю рыбу в полтора раза длиннее своего роста

      Цели по созданию телекомоборудования в России назвали недостижимыми

      Обозначены преимущества российского «Князя Вандала Новгородского»

      Следователи возбудили дела после нападения ученика с молотком на челябинскую школу

      Диетологи призвали не демонизировать газировку и полуфабрикаты

      Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

      Напавшего на одноклассников в российской школе ученика обезвредила учительница

      Мать одного из учеников школы в Челябинске рассказала подробности о нападении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше