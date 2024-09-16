Напавшего на одноклассников в российской школе ученика обезвредила учительница

Ученика с молотком в школе Челябинска обезвредила учительница

Напавшего на российскую школу с молотком ученика забрали в психиатрическую клинику

Начало событий в новости Напавшего на российскую школу с молотком ученика забрали в психиатрическую клинику

Учительница химии и биологии 57-летняя Нина Шошина обезвредила 13-летнего ученика коррекционной школы Челябинска, напавшего на одноклассников с молотком. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Женщине удалось отобрать инструмент у школьника, которым он наносил удары другим ученикам. При этом она получила небольшие ранения.

Напавшего забрали в психиатрическую клинику, где он ранее уже проходил лечение — оттуда он вышел недавно и вернулся в учебное заведение.

Мальчик пришел утром 16 сентября в школу с молотком, ножом и пневматическим пистолетом, который не успел пустить в ход. В результате нападения пострадали четыре человека.