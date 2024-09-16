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10:26, 16 сентября 2024Россия

Мать одного из учеников школы в Челябинске рассказала подробности о нападении

Мать ученика школы Челябинска заявила, что родителям не назвали причин эвакуации

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Мать одного из учеников школы №68 в Челябинске рассказала подробности о нападении. По ее словам, родителям изначально не назвали причин эвакуации, пишет 74.ru.

«Учительница прислала голосовое сообщение, что в школе просто отключили воду и детей отправляют домой. Потом ребенок приехал из школы и говорит, что мальчик с травматическим пистолетом, молотком и ножом пришел в школу, и из-за этого их отправили всех домой», — заявила собеседница издания.

По словам женщины, в школе есть металлодетектор, который могли выключить, а также охрана, но качество оказываемых услуг лично у нее вызывает вопросы. «Родителей, главное, в холл не пускают, чтобы подождать своих детей, а в остальном — сидит для вида женщина, никакой вообще пользы нет», — заключила она.

Нападение ученика на школу в Челябинске произошло утром в понедельник, 16 сентября. Мальчик пронес молоток в класс и начал хаотично избивать школьников. По последним данным, пострадали четыре человека, среди них — учительница биологии. Его самого отправили в психиатрическую клинику.

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      Елена Торубарова
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