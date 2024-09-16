Начато расследование дела о халатности после нападения ученика в российской школе

Второе уголовное дело возбудили следователи после нападения 13-летнего вооруженного ученика на одноклассников в школе Челябинска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.
Начато расследование по статье 293 УК РФ («Халатность»). Следователи намерены выяснить, как вооруженный подросток смог попасть в учебное заведение, и привлечь виновных к ответственности.
Также по факту инцидента завели дело по статье 105 УК РФ («Организация убийства»). В настоящее время сотрудники СК проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным, утром 16 сентября 13-летний ученик напал на одноклассников и учителя. Он был вооружен молотком, ножом и пистолетом. Пострадали трое детей и педагог.