Начато расследование дела о халатности после нападения ученика в российской школе

СК возбудил дело о халатности после нападения ученика в школе Челябинска

Следователи возбудили дела после нападения ученика с молотком на челябинскую школу

Начало событий в новости Следователи возбудили дела после нападения ученика с молотком на челябинскую школу

Второе уголовное дело возбудили следователи после нападения 13-летнего вооруженного ученика на одноклассников в школе Челябинска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Начато расследование по статье 293 УК РФ («Халатность»). Следователи намерены выяснить, как вооруженный подросток смог попасть в учебное заведение, и привлечь виновных к ответственности.

Также по факту инцидента завели дело по статье 105 УК РФ («Организация убийства»). В настоящее время сотрудники СК проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, утром 16 сентября 13-летний ученик напал на одноклассников и учителя. Он был вооружен молотком, ножом и пистолетом. Пострадали трое детей и педагог.