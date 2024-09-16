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11:58, 16 сентября 2024Силовые структуры

Российскую школу сняли на видео после нападения ученика

Прокуратура показала видео из школы Челябинска после нападения ученика
Начало событий в новости Начато расследование дела о халатности после нападения ученика в российской школе

Прокуратура намерена проверить соблюдение безопасности и охрану в школе Челябинска после нападения 13-летнего вооруженного ученика на одноклассников. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» видео с началом проверки надзорного ведомства.

На снятых кадрах виден прокурор в сопровождении сотрудников российской школы, который проводит осмотр места происшествия.

Также прокуратура контролирует расследование двух уголовных дел, возбужденных Следственным комитетом России после нападения подростка по статьям 293 УК РФ («Халатность») и 105 УК РФ («Организация убийства»). Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, утром 16 сентября 13-летний ученик напал на одноклассников и учителя. Он был вооружен молотком, ножом и пистолетом. Пострадали трое детей и педагог.

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      Любовь Ширижик
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