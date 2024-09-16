Минздрав раскрыл состояние пострадавших при нападении на школу в Челябинске

Минздрав: пострадавшие при нападении на школу Челябинска в стабильном состоянии

Четыре человека, которые пострадали при нападении подростка на школу №68 в Челябинске, находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщили в Минздраве Челябинской области, передает РИА Новости.

По данным ведомства, травмы получили трое подростков в возрасте 13 лет, а также преподаватель. Их доставили в больницы после оказания первой помощи на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что учительница пострадала при нападении подростка на школу. Один из учеников, по неофициальным данным, находится в реанимации. Напавшего на школу подростка доставили в психиатрическую клинику, из которой он недавно вышел.

Утром в понедельник, 16 сентября, подросток с молотком напал на детей и педагогов в школе №68. У него с собой, предварительно, также был нож и пневматический пистолет — последним он не воспользовался. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подтвердил случившееся и сообщил, что в результате нападения есть пострадавшие. По рассказу одного из учеников, все произошло после первого урока на первом этаже — в этот момент детей закрыли в классах в целях безопасности.