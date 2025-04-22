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16:52, 22 апреля 2025Силовые структуры

Избивших московского школьника до потери сознания из-за внешнего вида задержали

В Москве задержали подростков, избивших школьника до судорог и потери сознания
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Полиция начала проверку по факту избиения школьника в Москве

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новой Москве сотрудники полиции задержали двух подростков, подозреваемых в избиении сверстника из-за внешнего вида. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

Задержанные 2009 года рождения. В отношении них расследуется уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Следователи также допрашивают педагогов учебного заведения.

Предварительно, все произошло 21 апреля. Двое подростков, находясь в одной из столичных школ, напали на 14-летнего ученика и избили его до судорог и потери сознания. Как уточняет Baza, конфликт произошел из-за внешнего вида потерпевшего.

После избиения школьник попал в реанимацию с переломом челюсти и сотрясением мозга.

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