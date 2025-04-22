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09:35, 22 апреля 2025Россия

Избитого до судорог и потери сознания в московской школе подростка сняли на видео

В сети появились кадры избитого до потери сознания в московской школе подростка
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры избитого до потери сознания и судорог подростка в школе №2120 в Москве. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах, снятых после драки, видно, как восьмиклассник лежит на полу школы без сознания, у него начались судороги. Мальчика окружили другие школьники, которые пытаются оказать помощь. На заднем фоне слышен голос учителя, который зовет всех на урок.

Сверстники избили восьмиклассника в школе Москвы в понедельник, 21 апреля. Пострадавший в результате потерял сознание на несколько часов, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и перелом челюсти. Напавшие на мальчика были недовольны его внешним видом, поэтому решили его избить. Одноклассники пострадавшего рассказали, что ранее те же обидчики уже нападали на него за внешний вид.

Департамент образования столицы впоследствии сообщил «Ленте.ру», что уже взял ситуацию на особый контроль. Там назвали произошедшее жестоким актом насилия и сочли это недопустимым. Начата проверка.

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