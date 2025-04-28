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15:18, 28 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о подозреваемом в расправе над темнокожей девушкой

Shot: Подозреваемый в убийстве темнокожей девушки ранее был неоднократно судим
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В российском городе задержали подозреваемого в расправе над темнокожей девушкой

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Задержанный по подозрению в расправе над темнокожей девушкой в Москве мужчина ранее был неоднократно судим. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, фигурант — уроженец поселка совхоза «Софьинский», расположенного в Тамбовской области. Одну из судимостей он получил в 18-летнем возрасте за кражу музыкального центра у женщины. Также известно, что в течение долгого времени он проживал в Пензенской области. В последнее время он не работал и вместе с другом снимал квартиру в Москве. Его соседи рассказали, что у него всегда было тихо и они часто видели его с бутылками алкоголя.

Сейчас правоохранители везут его на допрос.

Ранее сообщалось, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 28 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире жилого дома, расположенной в Ясном проезде, поссорился с девушкой. В ходе ссоры он нанес ей ножевое ранение в сердце и выбросил жертву из окна. После этого он скрылся. Ранения, полученные ей, оказались несовместимы с жизнью.

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