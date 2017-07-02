Мексиканец рассказал об изменившемся после Кубка конфедераций отношении к России

Болельщик сборной Мексики Висенте Очоа, приехавший на Кубок конфедераций поддержать национальную команду, рассказал об изменившемся после турнира отношении к России. Его слова во вторник, 2 июля, приводит «Чемпионат.com».

«Друзья убеждали, что в России опасно, холодно, а хмурые люди никогда не поймут моего веселья. Даже если так, то это тоже будет хоть и экстремальным, но хорошим приключением, решил я», — вспомнил Очоа.

Мексиканец отметил, что слышал о России и россиянах много негативных историй, но изменил мнение после того, как прибыл на Кубок конфедераций. «Я был поражен. Нам помогали, с нами пели и танцевали, мы вместе болели и пили, и сейчас я посылаю сообщения сомневавшимся друзьям с одним текстом: "Ты обязан быть в России на ЧМ-2018". Хочу сказать, что я влюбился в Россию и обязательно вернусь сюда через год. До встречи, Казань, Сочи и весь чемпионат мира. Спасибо», — подытожил болельщик.

Сборные России и Мексики попали в квартет А Кубка конфедераций. В заключительном матче группового этапа подопечные Станислава Черчесова уступили североамериканской команде со счетом 1:2 и покинули турнир. Мексиканцы дошли до матча за третье место, в котором в дополнительное время уступили португальцам (1:2).

Кубок конфедераций стартовал 17 июня и завершится 2 июля финальным матчем между командами Германии и Чили. «Лента.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.