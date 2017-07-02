Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций

Сборная Португалии обыграла команду Мексики в матче за третье место на Кубке конфедераций-2017. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 2 июля, в Москве. Основное время завершилось вничью 1:1. На 16-й минуте вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа отразил пенальти, который был назначен судьей после просмотра видеоповтора. Мексиканцы вышли вперед благодаря автоголу Луиша Нету (55-я минута). На 91-й минуте защитник португальцев Пепе сравнял счет.

На 105-й минуте нападающий португальцев Андре Сильва реализовал одиннадцатиметровый, оказавшийся решающим. Команды завершали матч в неполных составах: на 106-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник португальцев Нельсон Семеду, на 112-й — нападающий сборной Португалии Рауль Хименес.

В полуфинале сборная Мексики уступила команде Германии со счетом 1:4. Португальцы по пенальти проиграли чилийцам (0:3). Основное и дополнительное время в этой встрече завершилось со счетом 0:0.

Финал турнира состоится 2 июля в Санкт-Петербурге, трофей разыграют команды Германии и Чили. Начало встречи запланировано на 21:00, «Лента.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.