Мексиканский вратарь отразил пенальти после видеоповтора в матче за бронзу КК

Видео: MATCH DAY / YouTube

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа в матче за третье место на Кубке конфедераций с командой Португалии отразил пенальти, который был назначен судьей после просмотра видеоповтора. Запись момента появилась на YouTube-канале Match Day.

Встреча проходит в воскресенье, 2 июля. На данный момент счет 0:0. На 15-й минуте нападающий португальцев Андре Силва вышел один на один с вратарем, однако получил удар по ногам от защитника Рафаэля Маркеса. Просмотрев повтор, арбитр Фахад Аль-Мирдаси назначил пенальти. Сам пострадавший подошел к точке и пробил в правый угол, однако Очоа сумел перевести мяч на угловой.