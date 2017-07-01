55-летний гандбольный вратарь заявил о готовности сменить Акинфеева в сборной

55-летний гандбольный вратарь, олимпийский чемпион 2000 года Павел Сукосян заявил, что готов сменить голкипера Игоря Акинфеева в сборной России. Слова спортсмена приводит «Р-Спорт».

«Что там стоять-то? Отбивай и все. Я таких ошибок, как Игорь Акинфеев в сборной, не допустил бы на выходах. Голы сборная России по футболу пропускает на выходах вратаря из ворот. Родина прикажет — я готов заменить Акинфеева», — рассказал Сукосян.

Акинфеев был основным вратарем сборной России на Кубке конфедераций. Команда не сумела преодолеть групповой этап, заняв третье место в группе А. Россияне проиграли португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2) и сумели обыграть новозеландцев (2:0). В плей-офф вышли сборные Португалии и Мексики.

Помимо победы на Олимпиаде-2000, Сукосян в составе сборной России становился двукратным чемпионом мира и побеждал на европейском первенстве. В сезоне-2016/2017 он вернулся в профессиональный спорт, присоединившись к команде российской суперлиги УОР №2.