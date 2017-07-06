Фигуристка Медведева рассказала о подготовке к предстоящему сезону

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о новой программе, подготовленной к предстоящему сезону. Ее слова приводит пресс-служба Федерации фигурного катания России.

«Для короткой программы мы взяли ноктюрн номер 20 Фредерика Шопена в исполнении Джошуа Белла. Произвольная — Джордж Уинстон — January Stars, Макс Ричтер — Departure (Lulbaby) и Dona Nobis Pacem 2. Программы начали делать в начале июня. Ставили их Даниил Глейхенгауз, Илья Авербух вместе с тренером Этери Тутберидзе», — сказала Медведева.

По словам фигуристки, новые программы будут показаны на контрольных прокатах в Сочи. А новый показательный номер — на шоу в Йокогаме. Также Медведева сообщила, что в короткой программе будут оставлены все элементы из предыдущих выступлений, а произвольную программу будут усложнять.

Сезон-2017/2018 по фигурному катанию стартует в октябре 2017 года. Первый этап Гран-при пройдет в Москве 20-22 октября.

В марте 17-летняя Медведева завоевала золотую медаль в одиночном катании на чемпионате мира в Хельсинки, установив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов. Эта победа стала для нее второй на мировых первенствах. В 2016 году она выиграла турнир в Бостоне.

Также спортсменка является двукратной чемпионкой Европы (2016 и 2017) и победительницей финала серии Гран-при (2015 и 2016).