Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева окончила школу

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева получила аттестат об окончании школы. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония прошла в здании Центра спорта и образования «Самбо-70», где фигуристка проходила обучение.

«Это было сложно не только для меня, но и для учителей, которые меня готовили к экзаменам. Я хочу извиниться перед ними, потому что бывали такие форс-мажорные ситуации, когда преподавателям приходилось ездить на учебно-тренировочную базу в Новогорске, где у нас проходят сборы», — рассказала Медведева. Она отметила, что из-за тренировок у нее не всегда получалось найти время на подготовку к экзаменам.

Всего аттестаты получили 77 выпускников центра, из них 11 окончили школу с золотой медалью.

В марте 17-летняя Медведева завоевала золотую медаль в одиночном катании на чемпионате мира в Хельсинки, установив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов. Эта победа стала для нее второй на мировых первенствах. В 2016 году она выиграла турнир в Бостоне.

Также спортсменка является двукратной чемпионкой Европы (2016 и 2017) и победительницей финала серии Гран-при (2015 и 2016).