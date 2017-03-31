Медведева завоевала золото в одиночном катании на ЧМ в Хельсинки

Российская фигуристка Евгения Медведева завоевала золотую медаль в одиночном катании на ЧМ-2017, который проходит в Хельсинки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Медведева установила мировые рекорды в произвольной программе, набрав 154,40 балла, а также по сумме баллов — 233,41. Второе место заняла канадка Кейтлин Осмонд (218,13), бронзовую медаль завоевала еще одна представительница Канады Габриэль Дэйлмен (213,52).

Другие россиянки Мария Сотскова (192,20) и Анна Погорилая (183,37) заняли в итоговом протоколе восьмое и 13-е места соответственно.

На чемпионате мира в Хельсинки Медведева установила два мировых рекорда, заработав в одиночном катании 154,40 балла в произвольной программе, а по сумме прокатов — 233,41 балла. Прежние рекорды также установила Медведева — на чемпионате Европы-2017 в Остраве (150,79 и 229,71 баллов соответственно).

В пятницу Медведева выиграла короткую программу на ЧМ в Хельсинки.

Медведева завоевала в Финляндия свое второе золото чемпионатов мира. Впервые россиянка стала чемпионкой мира на турнире в Бостоне в 2016 году.