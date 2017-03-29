Россияне Тарасова и Морозов стали третьими по итогам короткой программы на ЧМ

Россияне Владимир Морозов и Евгения Тарасова занимают третье место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Пара набрала 79,37 балла. Первое место занимают представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун, в активе которых 81,23 балла. Вторыми идут Алена Савченко и Брюно Массо, выступающие за Германию (79,84).

В пятерке лидеров оказалась еще одна российская пара в составе Натальи Забияко и Александра Энберта, которые набрали 74,26 балла. Произвольная программа пройдет в четверг, 30 марта.

Участие Морозова и Тарасовой в соревнованиях было под вопросом из-за травмы россиянки. На тренировке партнер наехал на нее и порезал левую ногу до колена. В результате Тарасовой было наложено десять швов.

Ранее 29 марта россиянка Евгения Медведева выиграла короткую программу в соревновании женщин. 17-летняя спортсменка безошибочно выполнила все элементы, за свой прокат она получила 79,01 балла.

Чемпионат мира по фигурному катанию стартовал 29 марта и продлится до 2 апреля.