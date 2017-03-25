Фигуристка Медведева рассказала о советующих учиться варить борщи фанатах

Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева рассказала о фанатах-недоброжелателях, советующих ей научиться готовить. Ее слова приводит сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

«Всегда есть те, кто хочет выделиться, не каждому нравится моя программа или то, что я делаю, но доброжелательных людей больше. Иногда я просто смеюсь над глупыми комментариями. Как-то мне написали: почему эта школьница занимается этим, ей нужно пойти и научиться варить борщ», — сказала Медведева.

Она добавила, что, несмотря на завоеванные ей титулы, в ее отношениях с друзьями и другими окружающими людьми ничего не изменилось. «Я рада, что все важные для меня люди остались со мной и относятся ко мне просто как к Жене», — отметила 17-летняя спортсменка.

Медведева — действующая чемпионка мира и Европы. Она дважды становилась сильнейшей фигуристкой континента. Кроме того россиянка выиграла два последних финала Гран-при.