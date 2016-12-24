Медведева прокомментировала победу на ЧР по фигурному катанию

Фигуристка Евгения Медведева, выигравшая чемпионат России в женском одиночном катании, заявила, что сделала небольшой шаг вперед, исполнив каскад их трех тройных прыжков подряд. Слова спортсменки приводит «Р-Спорт».

«Сейчас я получила хороший опыт и сделала небольшой шажок вперед — не только технически, но еще и в функциональном плане, потому что каскад "три-три-три", еще и практически последним прыжком, это тяжело. Но я справилась», — заявила Медведева.

Она отметила, что ей удалось удивить даже собственного тренера Этери Тутберидзе. «Я не знаю, будут ли все прыжки в каскаде засчитаны. Мое дело было их сделать. Поменялись правила немного, и теперь они допускают выполнение больше двух тройных тулупов. Я же умею, почему бы не сделать?» — добавила фигуристка.

Ранее 24 декабря Медведева стала чемпионкой России в женском одиночном катании. По сумме двух программ она набрала 233,57 балла. Серебро завоевала Алина Загитова, бронзу — Мария Сотскова.

17-летняя Медведева — действующая чемпионка Европы и мира, победительница двух последних финалов Гран-при.