Фигуристка Медведева стала чемпионкой России в женском одиночном катании

Фигуристка Евгения Медведева стала победительницей чемпионата России в женском одиночном катании. При этом она установила мировой рекорд, сообщает корреспондент «Ленты.ру» в субботу, 24 декабря.

17-летняя спортсменка, лидировавшая после короткой программы, набрала 153,49 балла за произвольный прокат, получив в сумме 233,57 балла. Серебро досталось Алине Загитовой (221,21), бронзовую награду завоевала Мария Сотскова (219,90).

Предыдущий рекорд среди одиночниц был установлен южнокорейской спортсменкой Ю На Ким — 228,56 балла.

Медведева — действующая чемпионка Европы и мира, победительница двух последних финалов Гран-при.

Ранее 24 декабря Ксения Столбова и Федор Климов выиграли чемпионат России в парном катании. Победителем в мужском одиночном катании стал Михаил Коляда, в соревнованиях танцевальных пар первенствовали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

Чемпионат России проходил в Челябинске с 20 по 24 декабря.