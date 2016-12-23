Фигурист Коляда стал чемпионом России

Михаил Коляда стал победителем чемпионата России по фигурному катанию в мужском одиночном катании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первенствовавший в короткой программе Коляда получил от судей 188,15 балла за произвольную и одержал победу с общим результатом 283,48 балла.

Второе место занял Александр Самарин (259,74 балла), третье — победитель чемпионатов России трех последних лет Максим Ковтун (249,37 балла). Он шел седьмым после короткой программы.

«Пока еще не осознал, что стал чемпионом России. Честно говоря, были достаточно серьезные ошибочки, но в целом доволен своим прокатом. Только со льда, даже не думал о чемпионате Европы, подумаю, когда время придет», — приводит слова Коляды ТАСС.

Турнир завершится 24 декабря произвольным прокатом у женщин.