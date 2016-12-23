Боброва и Соловьев стали шестикратными чемпионами России в танцах на льду

Фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев выиграли чемпионат России в танцах на льду. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Произвольный танец принес паре 115,86 балла, в сумме они набрали 197,26 балла. Серебряными призерами стали Александра Степанова и Иван Букин (189,54 балла), третье место у Виктории Синициной и Никиты Кацалапова (178,45).

Боброва и Соловьев стали шестикратными чемпионами России. Кроме того, они выигрывали чемпионат Европы-2013 и Олимпийские игры-2014.

Ранее 23 декабря Михаил Коляда стал обладателем золотой медали национального первенства в мужском одиночном катании. Второе место занял Александр Самарин, третье — Максим Ковтун.

Первенство России проходит в Челябинске и завершится произвольными программами пар и женщин 24 декабря.