Фигуристы Столбова и Климов стали трехкратными чемпионами России в парах

Чемпионат России по парному фигурному катанию выиграли олимпийские чемпионы 2014 года в командных соревнованиях Ксения Столбова и Федор Климов. Об этом сообщает в субботу, 24 декабря, корреспондент «Ленты.ру».

Соревнования проходят в Челябинске. По результатам короткой и произвольной программ пара набрала 220,12 балла. Победа стала для фигуристов третьей на национальных первенствах.

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, получившие 219,19 балла. Бронзовыми призерами стали Наталья Забияко и Александр Энберт, в активе которых 201,91 балла.

Чемпионат России является отборочным турниром на первенство Европы 2017 года. Оно пройдет 25 по 29 января в чешской Остраве.

9 декабря Тарасова и Морозов одержали победу в финале серии Гран-при в Марселе. По сумме короткой и произвольной программ спортсмены набрали 213,85 балла.