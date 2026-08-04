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14:21, 4 августа 2026 (обновлено: 14:25, 4 августа 2026)Мир

США отправили шпионов на Кубу

Politico: США отправили на Кубу шпионов и агентов, чтобы подтолкнуть остров к реформам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Norlys Perez / Reuters

В последние месяцы США увеличили количество разведывательных ресурсов на Кубе и отправили туда шпионов и агентов, чтобы подтолкнуть коммунистический режим страны к реформам или свержению. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, такие действия разведывательных служб могут предвещать самые разные события — от военной операции США на острове до активизации усилий по настраиванию кубинских чиновников и простых граждан против режима.

По словам одного из собеседников Politico, США недавно отправили на Кубу шпионов и агентов. Собеседник отказался уточнить масштабы активизации сбора разведывательной информации и назвать вовлеченные американские ведомства, поскольку не хотел рисковать, раскрывая детали, которые могут поставить под угрозу операции. В разведывательном сообществе США действуют 18 ведомств и агентств.

Второй источник охарактеризовал этот шаг как недавнее усиление «присутствия» ЦРУ, но отказался уточнить сроки и имена причастных. Он отметил, что администрация США «собирается использовать все традиционные инструменты, в том числе ресурсы разведывательного сообщества», чтобы подтолкнуть кубинских лидеров к переменам.

«Необязательно решать проблему с Ираном до того, как мы туда отправимся. [Куба] — огромный приоритет для [американского госсекретаря Марко] Рубио», — сказал один из источников.

Ранее Рубио обвинил Кубу в организации шпионской сети в США. Он также подчеркнул, что более шести десятилетий кубинский режим был главным спонсором радикального левого движения и идеологии «третьего мира» в США.

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