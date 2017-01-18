Forbes включил фигуристку Медведеву в список самых успешных молодых людей Европы

Журнал Forbes включил чемпионку мира по фигурному катанию россиянку Евгению Медведеву в список самых успешных молодых людей Европы. Имена 30 знаменитостей, чей возраст не превышает 30 лет, опубликованы на сайте издания.

Помимо 17-летней фигуристки, в списке значатся несколько других спортсменов. Среди них боец смешанного стиля ирландец Конор Макгрегор, словенский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингс» Анже Копитар, первая ракетка мира немецкая теннисистка Ангелик Кербер и уругвайский футболист «Барселоны» Луис Суарес.

Медведева выиграла два последних финала Гран-при, чемпионат мира и Европы (дважды) в 2015 и 2016 годах. Также российская спортсменка — действующая обладательница мировых рекордов по набранным баллам в короткой и произвольной программах.