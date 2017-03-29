Российская фигуристка Медведева выиграла короткую программу на ЧМ-2017

Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу на чемпионате мира в Хельсинки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

17-летняя россиянка безошибочно выполнила все элементы, за свой прокат она получила 79,01 балла. На втором месте расположилась спортсменка из Канады Кэйтлин Осмонд (75,98) Третью строчку заняла ее соотечественница Габриэла Дальман (72,19).

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Еще две россиянки, Анна Погорилая (71,52) и Мария Сотскова (69,76), находятся на четвертом и шестом местах соответственно.

Программу соревнований продолжат спортивные пары, которые выйдут на лед в среду, 29 марта, 18:10 по московскому времени.

Произвольную программу одиночницы представят в пятницу, 31 марта, в 18:00. Чемпионат мира по фигурному катанию стартовал 29 марта и продлится до 2 апреля.